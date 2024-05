Incidenti sul lavoro -1 morto e 1 ferito

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 18.20 Un operaio di 54 anni ècadendo dal tetto di un capannone, a Carinaro, in provincia di Caserta. L'uomo stava installando pannelli solari, quando il solaio si è improvvisamente sbriciolato. E' caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. Grave incidente sulanche a Teramo. Un operaio di 37 anni è caduto da un carrello elevatore mentre lavorava al tetto di un capannone. E' ricoverato in prognosi riservata.

Un operaio rimasto ustionato in un incendio alla cementeria di Guardiaregia, in provincia di Campobasso, è morto . L’uomo, Claudio Amodeo, di Vinchiaturo – avrebbe compiuto 54 anni a luglio – era Ricoverato al centro grandi ustionati di Napoli e le ...

L’ auto articolato, carico di scatole in carta vuote, era in viaggio verso Foggia . In conseguenza dello s contro (per cause da dettagliare) con un’ auto sulla statale 691 nell’avellinese il tir è uscito fuori strada e, abbattuto il guard rail, è volato ...

9.00 Ennesimo incidente mortale sul lavoro . Questa volta è avvenuto a Brindisi,dove un operaio di 46 anni che stava svolgendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore è deceduto. Per cause non ancora accertate, il nastro ha tranciato il ...

Operaio morto dissanguato nello zuccherificio a Brindisi, due indagati per omicidio colposo aggravato - Operaio morto dissanguato nello zuccherificio a Brindisi, due indagati per omicidio colposo aggravato - Per la morte del 46enne Vincenzo Valente, ennesima vittima sul lavoro in Italia, risultano indagati per omicidio colposo aggravato il titolare dell'azienda ...

Operaio morto nello zuccherificio di Brindisi, indagati il direttore dello stabilimento e il responsabile della società per omicidio colposo - Operaio morto nello zuccherificio di Brindisi, indagati il direttore dello stabilimento e il responsabile della società per omicidio colposo - Sono due gli indagati nell'inchiesta che la Procura di Brindisi ha aperto dopo l'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita l'operaio di 46 anni Vincenzo Valente di Latiano (Brindisi), rimasto ...

Silvi, incidente tra una moto e un furgone: morto 59enne - Silvi, incidente tra una moto e un furgone: morto 59enne - Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono ora nelle mani della polizia stradale di Pineto, che cercherà di fare luce su quanto accaduto. Comunità sotto choc La notizia della morte dell'uomo ha ...