Incidenti sul lavoro | morto un operaio gravemente ustionato in Molise dopo un rogo in una cementeria Ricoverato un collega

(Di sabato 6 aprile 2024) Unrimastoin un incendio alladi Guardiaregia, in provincia di Campobasso, è. L’uomo, Claudio Amodeo, di Vinchiaturo – avrebbe compiuto 54 anni a luglio – eraal centro grandi ustionati di Napoli e le sue condizioni nelle ultime ore si erano ulteriormente aggravate. Subitol’incidente era statoal Cardarelli di Campobasso, ma poi era stato disposto il trasferimento. Un suo, un 60enne di Guardiaregia rimastoferito nello stesso, restaa Roma. L’incidente risale al primo pomeriggio del 4 aprile. Gli operai stavano lavorando a un quadro elettrico in una cabina interna allo stabilimento della Heidelberg ...

“Una donna è stata travolta da un camion a Nepi , nel centro del paese. Sulla riforma del Codice della Strada il Governo deve ascoltare i familiari delle vittime della strada, non la demagogia di ... (italiasera)

19.28 Un operai o di 50 anni è morto in un cantiere a Fidenza (Parma). Una gru ha perso un carico, travolgendo un dipendente della ditta che lavora all'adeguamento sismico di una scuola. L'uomo ha ... (televideo.rai)

Il Lazio è tra le regioni italiane dove la mortalità è più bassa, ma i dati restano significativi. Bonus patente 2024, l’agevo Lazio ne per chi intende intraprendere il lavoro di autotrasportatore – ... (ilcorrieredellacitta)

Tragico incidente in moto ad Aprilia, muore un 41enne - Tragico incidente questo pomeriggio ad Aprilia, muore un 40enne. Il dramma si è verificato in via del Genio Civile e ha coinvolto una moto Honda e una Toyota Auris. L'impatto ...ilmessaggero

È morto l’operaio ustionato alla cementeria di Guardiaregia ricoverato a Napoli. Aveva 53 anni - Claudio Amodeo, residente a Vinchiaturo, è deceduto al Centro Grandi Ustionati di Napoli dove era stato trasferito dal Cardarelli di Campobasso. Troppo gravi le ustioni riportate nell'incidente sul la ...primonumero

Incidente tra auto e moto a Torrita: 53enne gravissimo - Incidente a Torrita di Siena: un uomo di 53 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al policlinico di Siena con l'elisoccorso Pegaso ...sienafree