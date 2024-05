Davide Rossi - il figlio di Vasco assolto in appello per l’incidente stradale di Roma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 12 ottobre 2021 era stato condannato in primo grado a un anno e 10 mesi per lesioni personali e omissione di soccorso: secondo l’accusa nel settembre 2016, dopo un incidente d’auto avvenuto a, nel quartiere Balduina, si era allontanato senza prestare i dovuti soccorsi. Oradella rockstar, è statoin. I giudici della Corte dicapitolina hannoanche l’amico, Simone Spadano, accusato di favoreggiamento perché avrebbe dichiarato il falso dicendo di essere stato al volante e di aver provocato luiin cui furono coinvolte due ragazze. Tutte accuse cadute martedì nel processo di secondo grado. Il fatto era avvenuto il 16 ...

CRONACA DI Roma (Nova) – Un uomo e’ morto investito da un furgone sulla via del Mare a Roma . Il grave incidente e’ avvenuto all’altezza del km 10250, in direzione Ostia, poco dopo le 5 di questa mattina. L’ uomo e’ stato travolto da un furgone ...

Centri per migranti in Albania, il Governo amplia la lista dei Paesi sicuri: impatto sulle politiche migratorie italiane - Centri per migranti in Albania, il Governo amplia la lista dei Paesi sicuri: impatto sulle politiche migratorie italiane - roma, 8 maggio 2024 - Il governo italiano continua a tessere la trama del suo ambizioso progetto riguardante l'Albania, cercando freneticamente di evitare che cada nel baratro dell'insuccesso. In un u ...

CROCE ROSSA, AL VIA CAMPAGNA PER 160.MO ANNIVERSARIO - CROCE ROSSA, AL VIA CAMPAGNA PER 160.MO ANNIVERSARIO - roma, 8 mag – “Croce Rossa Italiana. 160 anni di strada fatta insieme”. È questo il claim della campagna di comunicazione che la CRI lancia oggi, 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della C ...

Dramma a Roma: 21enne trovato morto in strada vicino al Vaticano - Dramma a roma: 21enne trovato morto in strada vicino al Vaticano - Ragazzo trovato morto a roma vicino al Vaticano, sarebbe caduto da un ponte in Via Aurelia 80. Sul posto 118 e Polizia, indagini in corso.