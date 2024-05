Incendio a Bolzano - di cosa si occupa Alpitroni - azienda leader delle colonnine di ricarica elettrica

(Di mercoledì 8 maggio 2024)mondiale nel settore della produzione diper ladi auto elettriche, la sede dic diha preso fuoco questa mattina, mercoledì 8 maggio, intorno alle 9.15. L'era stata fondata come start up nel 2009 e nel 2023 aveva aperto nuove sedi a Monaco di Baviera, Bergamo e Bologna.

