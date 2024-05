Bolzano - maxi-incendio nella fabbrica di colonnine di ricarica | chiuso lo spazio aereo sulla città Non aprite porte e finestre – Il video

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un grandeè scoppiato questa mattina azona di Piani. Il rogo si è sviluppatosede dell’Alpitronic, azienda leader nel mondoproduzione didiper le auto elettriche. Un’enorme colonna di fumo si è alzata dallo stabilimento ed è visibile. Sembra che il rogo sia scoppiato in una zonaquale sono in corso lavori di ristrutturazione, allargandosi poi velocemente. Per il momento non risultano vittime o feriti. Una scuola superiore nelle vicinanze è stata subito chiusa. Poi è statolosu tutta. «La situazione è sotto controllo e l’unica precauzione da ...

Non risultano feriti: il magazzino dell’azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche dove sono divampate le fiamme era in ristrutturazione

La maledizione delle colonnine elettriche. Va in fiamme l'azienda Alpitronic, un guaio per il Pnrr - La maledizione delle colonnine elettriche. Va in fiamme l'azienda Alpitronic, un guaio per il Pnrr - È andato a fuoco questa mattina a bolzano lo stabilimento dell'Alpitronic, l'azienda leader dal 2017 in sviluppo, produzione e commercializzazione di colonnine di ricarica rapida. II rogo si è ...

In fiamme a Bolzano la Alpitronic, chiuso lo spazio aereo - In fiamme a bolzano la Alpitronic, chiuso lo spazio aereo - Oggi, poco dopo le 9, sulla zona artigianale dei Piani di bolzano si è levata una grossa colonna di fumo, visibile da lontano, a causa dell'incendio di una copertura in un cantiere. Alle ore 12 il ...

Incendio Bolzano, l'azienda delle colonnine per auto elettriche va in fiamme - Incendio bolzano, l'azienda delle colonnine per auto elettriche va in fiamme - Un maxi incendio è scoppiato questa mattina nella zona artigianale dei Piani di bolzano. La colonna di fumo è visibile anche a ...