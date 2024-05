One Piece | in coda per ore in centinaia per l’inaugurazione dello store di Milano VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Tutti pazzi per il ragazzo di gomma e la sua ciurma. Tutti pazzi per One, tanto da sopportare ore di inper accedere al negozio inaugurato a. Inin fila per essere parte di quello che è stato considerato un evento imperdibile. Basta dare un’occhiata alle immagini di quel che è accaduto all’esterno del pop up shop in Gae Aulenti e corso Como. Laper l’apertura del pop updi One!? TikTok – @ andrea.bellusci pic.twitter.com/q3pXL16xss— Trash Italiano (@trash italiano) May 6, 2024 Il negozio è stato aperto in occasione del 25esimo compleanno del celebre manga creato da Eiichir? Oda dal quale sono stati tratti i cartoni animati di successo andati in onda ...

