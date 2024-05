Il primo contratto di Messi al Barcellona va all’asta | lo firmò su un tovagliolo - ora vale cifre astronomiche

Leo Messi è stato un idolo per i tifosi del Barcellona e anche con la maglia dell’Inter Miami continua a togliersi grandi soddisfazioni. L’argentino è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio: i 44 trofei ufficiali vinti in ...

TFA sostegno IX ciclo : bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda ...

Il tovagliolo con il primo contratto di Messi per il Barça all'asta per 350mila euro - Il tovagliolo con il primo contratto di messi per il Barça all'asta per 350mila euro - Il primo contratto che portò Lionel messi dall’Argentina a Barcellona fu firmato nel 2001. Ma prima di apporre la sua firma sul documento che cambiò il destino dell’otto volte Pallone d’Oro e del club ...

Il primo contratto firmato di Messi va all’asta: quanto vale il tovagliolo più costoso della storia - Il primo contratto firmato di messi va all’asta: quanto vale il tovagliolo più costoso della storia - Leo messi ha trascorso una vita nel Barcellona, ha vinto di tutto e di più, e la sua avventura l'ha iniziata quando era un ragazzino. Con i blaugrana firmò quando aveva 13 anni, nel 2001 firma il suo ...

Messi, all’asta il tovagliolo su cui firmò il primo contratto con il Barcellona - messi, all’asta il tovagliolo su cui firmò il primo contratto con il Barcellona - Un tovagliolo, con una scritta con inchiostro blu, sul quale Lionel messi, allora tredicenne, nel 2000, ricevette la promessa di firmare il suo primo contratto con il Barcellona. Questo l’incredibile ...