Orticola e FuoriOrticola 2024 - a Milano la mostra mercato di fiori e piante tra eventi diffusi e un contest per tutti

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio– Tutto pronto a(pioggia permettendo) per, ladie frutti insoliti, rari e antichi. La ventottesima edizione si svolge da giovedì 9 a domenica 12 maggio, presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Curata daLombardia, laè un’iniziativa nata per il capoluogo lombardo nel 1996, i cui proventi sono destinati al verde cittadino. La cover del catalogoGenerazione G Il programma FuoriFuoriVetrine Giorni e orari I biglietti La cover del catalogoL'immagine della ...

Doja Cat al Met gala 2024, prima si asciuga e poi si bagna (per finta) - Doja Cat al Met gala 2024, prima si asciuga e poi si bagna (per finta) - Il rischio che il dress code ‘The garden of time’ trasformasse il Met Gala in una succursale di orticola è stato tutt’altro che remoto. Alcuni look che ieri sera hanno sfilato… Leggi ...

Met Gala: Jennifer Lopez, Zendaya, Demi Moore e le altre sul red carpet. Foto e video - Met Gala: Jennifer Lopez, Zendaya, Demi Moore e le altre sul red carpet. Foto e video - È arrivata l’indiscrezione, ora cambia lo scenario legato al futuro dell’estremo difensore della Nazionale. Gigio Donnarumma è uno dei migliori portieri in circolazione, ma anche uno dei più… Leggi ...

Rimini: il Ministro Francesco Lollobrigida e Stefano Bonaccini inaugurano domani il Macfrut - Rimini: il Ministro Francesco Lollobrigida e Stefano Bonaccini inaugurano domani il Macfrut - Sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a inaugurare mercoledì 8 maggio la 41esima edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera dell ...