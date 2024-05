Calcio | Moggi - ‘Conte uomo giusto per Milan o Juv - non credo voglia tornare al Chelsea’

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Antonio Conte è l’per risollevare sia ilche la Juventus e la mia sensazione è che possa andare in uno di questi due club. In bianconero sarebbe un grande ritorno, in rossonero conquisterebbe tutti con le sue capacità di leadership e con la sua etica del lavoro”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano, in merito al futuro di Antonio Conte, fermo da oltre un anno e ansioso disu una panchina importante. Sul tecnico salentino nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento del Chelsea, già allenato da Conte dal 2016 al 2018, con una Premier League e una FA Cup vinte. “I Blues forse potrebbero convincerlo mettendo sul piatto molte sterline ma nonche lui...

Corrado Orrico , ex tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore del Milan parlando di Stefano Pioli

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa ....

Bambini intossicati in una piscina di Milano: 25 curati sul posto, tre portati all’ospedale - Bambini intossicati in una piscina di milano: 25 curati sul posto, tre portati all’ospedale - 13:36 - Calcio: Moggi, 'Conte uomo giusto per milan o Juve, non credo voglia tornare al Chelsea' Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Antonio Conte è l'uomo giusto per risollevare sia il milan che la ...

Salute, dopo Covid record streptococco, ‘tampone cruciale per cure giuste’ - Salute, dopo Covid record streptococco, ‘tampone cruciale per cure giuste’ - milano, 7 mag. (Adnkronos Salute) – Streptococco, istruzioni per l’uso. Quanto è pericolosa l’infezione che l’anno scorso, dopo la pandemia di Covid, è tornata a livelli record soprattutto nei bimbi p ...

Sinner rompe il silenzio con un messaggio criptico: “Torneremo più forti”. Come sta dopo l’infortunio - Sinner rompe il silenzio con un messaggio criptico: “Torneremo più forti”. Come sta dopo l’infortunio - Sinner è un tipo riflessivo, parla il giusto, e ai social ha voluto lasciare un messaggio, che all'apparenza è criptico, ma che si spera sia più di speranza per il futuro: "Non è mai una strada dritta ...