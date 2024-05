Il Manchester United ha 'tritato' pure Ten Hag Ma nel suo futuro può esserci il Bayern Monaco

Manchester City- Manchester United sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming della finale della FA Cup 2023 / 2024 . Atteso derby per conquistare il prestigiosissimo trofeo: i cizitens hanno battuto in semi finale il ...

La Premier League riscrive la storia del calcio moderno. Durante la partita di campionato tra Crystal Palace e Manchester United – vinta clamorosamente dai padroni di casa per 4 a 0 – per la prima volta nella storia l’ arbitro ha indossato la ...

Juventus: affondo per Mason Greenwood - Juventus: affondo per Mason Greenwood - Juventus si prepara a fare un'offerta per Mason Greenwood dopo una stagione eccellente in Liga. I dettagli dell'operazione.

Manchester United-Arsenal, le probabili formazioni: Arteta difende la vetta - manchester united-Arsenal, le probabili formazioni: Arteta difende la vetta - Le probabili formazioni di manchester united-Arsenal, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League di scena all'Old Trafford ...

David Beckham, questa famosa frase della serie Netflix aveva fatto infuriare il regista - David Beckham, questa famosa frase della serie Netflix aveva fatto infuriare il regista - Fisher Stevens, regista della serie Netflix su David Beckham, si arrabbiò particolarmente per una frase in particolare.