Foraging - l’arte di andar per erbe

(Di domenica 5 maggio 2024) Un tempo era un’arte tramandata in famiglia e consentiva di trovare di che sfamarsi (e curarsi) nei prati e nelle foreste. Oggi è una tendenza. Ecco dove (e come) diventare esperti. Sempre più spesso capita d’incontrare, nei boschi e lungo i sentieri lontani dalla città, gruppi di viandanti armati di taccuini, coltellino svizzero e canestri, incamminati al seguito di una guida che, lungo il percorso, indica le, i germogli, le bacche e i fiori edibili e ne illustra le virtù salutari e le corrette modalità di raccolta: alla fine della gita, i preziosi bottini verdi verranno riconvertiti in tisane, sciroppi, conserve e in tante altre meraviglie frutto dell’infinita generosità di Madre Natura. I nuovi seguaci dell’alimurgia - termine che indica la possibilità di nutrirsi di vegetali selvatici per scelta o per necessità - oggi tengono viva un’arte che in passato si ...