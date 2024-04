Rugby Reggio invasa da mille giocatori per il torneo ’Città del Tricolore’ Grassi | Tutto si può fermare - tranne la grandezza di un sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è stata per una domenica capitale delgiovanile italiano. Merito deldel, 8° Memorial Alberto Cigarini che ha richiamato in città un migliaio di atleti dai 4 ai 12 anni, provenienti da tutta Italia. Ben 21 i club partecipanti in rappresentanza di cinque regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Soddisfatto il presidente del ValoEnrico: "I giovani sono il 20% della popolazione, ma rappresentano il 100% del nostro futuro – ha detto il patron dei Diavoli – Per questo come gruppo abbiamo deciso di investire in loro e in uno sport con valori e principi che saranno utili nell’affrontare il mondo del lavoro e, in generale, la partita della vita. E’ bellissimo vederli tutti in campo nel nostro ...