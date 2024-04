Pallamano Gara quasi impossibile per il Città del Tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Sfida testa-coda per l’Hockeydel(4), in campo alle 15 a Cagliari nella prima giornata di ritorno di Serie A Elite maschile. Sulla strada della formazione cittadina, ultima della classe, c’è la capolista SG Amsicora (16), una delle formazioni nobili dell’hockey prato italiano, che occupa la vetta in compagnia del Tevere Eur: per gli ospiti l’obiettivo è riscattare la brutta sconfitta di sabato scorso col Valchisone, che si è aggiudicato un importante scontro salvezza scavalcando i cittadini in classifica. I giochi per mantenere la categoria, con sette gare ancora da giocare, sono tutti da fare e strappare punti quando il pronostico è avverso potrebbe giocare un ruolo fondamentale nello sprint finale. Certo, l’Amsicora è indubbiamente favorita, avendo vinto il match d’andata in terra reggiana con un netto 5-1, oltre a vantare ...