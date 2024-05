(Di lunedì 6 maggio 2024) Ansia in casaper ledi, uscito peral ginocchio contro l’. Esami strumentali nelle prossime ore. Iltrema per ledi Victor, uscito anzitempo nella sfida contro l’a causa di un problema al ginocchio. L’attaccante nigeriano, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha dovuto lasciare il campo a pochi minuti dal termine della partita.costretto a uscire per un problema al ginocchio La preoccupazione in casaè scattata quando, poco prima del novantesimo minuto,si è accasciato al suolo con una smorfia di dolore sul volto. Il numero 9ha ...

Il Napoli rincorre l’Europa tramite campionato dopo una stagione deludente. ecco le CONDIZIONI di Kvarastkhelia e Osimhen Il Napoli è reduce da un pareggio per 2-2 contro la Roma al Maradona che ha lasciato l’amaro in bocca a Calzona e i suoi ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Infortunio per Osimhen nel finale di Udinese-Napoli: Le condizioni del bomber azzurro - Infortunio per osimhen nel finale di Udinese-Napoli: Le condizioni del bomber azzurro - Il Napoli trema per le condizioni di Victor osimhen, uscito anzitempo nella sfida contro l’Udinese a causa di un problema al ginocchio. L’attaccante nigeriano, autore del gol del momentaneo vantaggio ...

Infortunio Osimhen: le condizioni dopo la sostituzione col Napoli - Infortunio osimhen: le condizioni dopo la sostituzione col Napoli - Lunedì amaro per il Napoli, che oltre alla frenata nella corsa Champions a causa dell`1-1 contro l`Udinese arrivato all`ultimo per un gol di Success, a mettere.

Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' osimhen; 92' Success) - Live: Udinese-Napoli, 35a partita del campionato di serie A 90' + 6' Finisce 1-1! Sfuma clamorosamente la vittoria del Napoli, anche stavolta gli azzurri non la chiudono e si fanno beffare negli ultim ...