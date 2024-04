(Di venerdì 12 aprile 2024)è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Championsè finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Champions. Il portiere classe ’99 è finito al centro di unada parte deiper due dei tre

Uscite maldestre, indecisioni, in generale una scarsa sensazione di sicurezza che ha finito per condizionare la prestazione del Paris SG in ogni reparto. La stampa francese picchia duro sulla serata ... (gazzettadelsud)

Il percorso di Gigio Donnarumma con la maglia del Psg continua a confermarsi altalenante. Le qualità dell’estremo difensore italiano non sono in discussione ma alcuni errori nei momenti chiave della ... (calcioweb.eu)

Psg Donnarumma, la contestazione dei tifosi - Donnarumma è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Champions Donnarumma è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro i ...calcionews24

Donnarumma massacrato dai media francesi: perché in Italia non ne parla nessuno - Visualizzazioni: 2 Le prestazioni di Gianluigi Donnarumma sotto l’ombra della Torre Eiffel non hanno mai convinto e ieri ne ha combinata un’altra delle sue. In Italia raramente si parla di quanto male ...calciostyle

Donnarumma, errori e polemiche dopo la sconfitta col Barcellona: così è finito nel mirino dei tifosi - Per i francesi del Psg Donnarumma è il responsabile della sconfitta con il Barcellona, i tifosi catalani lo deridono e lui finisce sui social con la maglia gialla della squadra di Xavi ...corriere