Barcellona-Psg | Donnarumma posizionato male sul gol | tifosi parigini furiosi sui social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilè in vantaggio e i proprifesteggiano durante la partita col Psg, quelli avversari invece, tra tensione e lamentele, se la prendono con, reo secondo alcunidi trovarsi fuori posizione sul tap in di Raphinha. “in Champions League è il peggiore portiere di tutti i tempi”, dice un utente su X. “Questo tizio (Keylor Navas, ndr.) mandato via per lui”, si legge ancora. Insomma subito polemiche sui, in una sfida delicatissima che vale le semifinali di Champions League. Vedremo se la squadra di Luis Enrique riuscirà a ribaltare il risultato e seriuscirà a farsi perdonare daidel Paris. SportFace.