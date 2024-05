Trasporti Valeriani PD | Governo Meloni taglia i fondi per la nuova stazione ferroviaria del Divino Amore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Confermato il definanziamento delladelsulla linea Fl7 nonostante le sterili rassicurazioni degli esponenti del centrodestra”. È quanto dichiara in una nota Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Insieme a quelle di Paglian Casale e Statuario, ladelsarebbe dovuta rientrare nelle infrastrutture da realizzare con idel Giubileo e inserite in uno specifico decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con un investimento di 50 milioni di euro. Dopo tanti annunci, purtroppo è arrivata la conferma del taglio dei finanziamenti da parte del, che non permetterà di costruire le nuove ...