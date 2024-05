Pnrr | Castellone M5s - ' se non si usano fondi si blocca crescit - Governo in ritardo'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Dal Def emerge che il 90% dellaa stimata per il 2024 è dovuta all'impatto del. È quindi chiaro che se non si utilizzano istanziati nelper attuare le riforme previste, si bloccherà laa del Paese. Purtroppo, il rischio è concreto perché questoè in grave: meno del 4% deispesi per la sanità, meno dell'1% per la formazione. Non solo questonon ha una politica economica chiara e non prevede investimenti e incentivi per le imprese, ma non riesce nemmeno ad utilizzare le risorse ottenute dalConte e già stanziate. Un vero disastro". Lo scrive su Facebook la vice presidente del Senato, Mariolina(M5s).

Il governo Meloni ha messo in moto i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr , per un "Piano sugli asili nido" , con l'obiettivo di aumentare il numero di posti da anni sotto la media europea. Il ministro dell'Istruzione e del ...

Pnrr: Castellone (M5s), 'se non si usano fondi si blocca crescita, Governo in ritardo' - pnrr: Castellone (M5s), 'se non si usano fondi si blocca crescita, Governo in ritardo' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Dal Def emerge che il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta all'impatto del pnrr. È quindi chiaro che se non si utilizzano i fondi stanziati nel pnrr per attuare ...

Castellone: “Il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta dall’impatto del PNRR” - Castellone: “Il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta dall’impatto del pnrr” - “Dal DEF emerge che il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta all’impatto del pnrr. È quindi chiaro che se non si utilizzano i fondi stanziati nel pnrr per attuare le riforme previste, si blo ...

Gli appalti PNRR attivi a maggio 2024 - Gli appalti pnrr attivi a maggio 2024 - Altri nove appalti sono rivolti all’inclusione e coesione sociale, pari al 16% dei bandi attivi, mentre i restanti sono distribuiti sulle altre Missioni del pnrr: digitalizzazione, mobilità ...