Pro vita nei consultori | lite Borgonovo-Panella “È legale | rassegnatevi” “Sventolare la foto di un feto a una donna che vuole abortire è orrendo”

È stata presenta ta alla Camera la scorsa settimana una proposta di legge per il "riconoscimento della Festa della rottura del digiuno del Ramadan agli effetti civili". L'articolo Festa anche per ... (orizzontescuola)

Qualcosa, magari, è anche cambiato. Si spera in meglio. Ma rimane una realtà che deve far riflettere. Più di quattro decessi su dieci, in Italia, sono dovuti a patologie cardiovascolari. In prima ... (quifinanza)