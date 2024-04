L’inferno di una donna | legata al letto per non farla uscire di casa | arrestato il compagno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 - Aveva legato la compagna al, per impedirle dididopo averla anche aggredita fisicamente. È statoper maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona un uomo, classe 1983, di nazionalità albanese ma residente in Italia. Nella notte tra l’8 e il 9 aprile scorsi i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno hanno portato a Sollicciano l’uomo, che lì attenderà l’udienza di convalida e il successivo processo. Era il tardo pomeriggio dell’8 aprile quando una ragazza, in stato confusionale e in lacrime, si è presentata dai carabinieri raccontando che aveva avuto una brutale lite con l’uomo con cui conviveva. Il ragazzo non solo l’aveva aggredita, ma l’aveva purealcon una fune. Per paura che potesse fuggire, le aveva ...