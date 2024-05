Si parte martedì 7 | Legnago-Lumezzane Giana-Pro Vercelli e Atalanta-Trento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(Brescia) Anche quest’anno i play off di serie C sono stati preceduti da un’appendice extra-campo che ha portato a far slittare lanza degli spareggi che mettono in palio l’ultimo biglietto utile per salire in serie B, dopo quelli già conquistati da Mantova, Cesena e Juve Stabia. La post season non partirà dunque sabato 4 maggio, ma il primo turno, ancora suddiviso tra i tre raggruppamenti, si giocherà alle 20.30 di7. Per quel che riguarda il girone A la prima tappa proponeUnder 23--Pro. Una sfida ad eliminazione diretta, con la squadra impegnata in casa, che potrà far valere il miglior piazzamento al termine della stagione regolare, qualificandosi al secondo ...