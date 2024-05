Gli insulti non possono passare sotto silenzio Caso-Mentana - Gaia Tortora si schiera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nello scontro ad altissima tensione a La7, tra il direttore del TgLa7 Enricoe la conduttrice di Otto e mezzo Lilli Gruber si inserisce. La giornalista e vice direttore del telegiornale diretto dasidalla sua parte. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, lascrive: "Sono vicedirettore del Tgla7 di. Quindi conosco meccanismi e regole. Spesso discutiamo e non siamo d'accordo. E per fortuna", premette la giornalista. "Ma glinon. Solidarietà pubblica. #". Sono vicedirettore del tgla7 di. Quindi conosco meccanismi e regole. ...