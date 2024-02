Storie di malagiustizia | Gaia Tortora | Andrea Moltrasio | Michele Padovano si raccontano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bergamo. Ci sono la figlia di un giornalista, un imprenditore e un calciatore. Peccato che questo non sia l’inizio di una barzelletta, perchéhanno almeno un tratto in comune: sono vittime di un errore giudiziario. Martedì 27 febbraio i tre sono stati protagonisti della serata “Credere nella giustizia”, al Teatro Civico di Dalmine, coordinata da Elisabetta Olivari, giornalista di Bergamonews. Un appuntamento di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano, che, per il nono anno, fino al 13 aprile promuove incontri in venti Comuni della bergamasca, organizzati dai Sistemi Bibliotecari dell’area di Dalmine e dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Con loro, c’è poi una quarta vittima: invisibile, ma presente. Il convitato di pietra ...