Giorgio Marchesi | Gaia Tortora e Cinefilosofia | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lo spettacolo cona Treviglio, l’incontro cona Dalmine,al Conca Verde e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 27 febbraio. Ecco gli appuntamenti.alle 20 all’Auditorium del liceo Mascheroni, a, si terrà un incontro con Enrico Giannetto – Università degli Studi didal titolo “Filosofia etica di Albert Schweitzer”. L’iniziativa rientra nel programma del corso di filosofia di Noesis. Per la Stagione di Prosa, al Teatro Donizetti, a, andrà in scena lo spettacolo “Perfetti sconosciuti”, di Paolo Genovese. Verrà proposto dal 27 febbraio al 1° marzo alle 20.30; sabato 2 alle 17 e alle ...