Giro d’Italia - Thomas vince la quinta tappa in volata | battuto Pietrobon

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Volata finale nella quinta tappa del Giro d'Italia 2024, tra Genova e Lucca: la spunta Benjamin Thomas della Cofidis, battendo sullo sprint finale Andrea Pietrobon, scattato forse troppo presto ai meno 400 dall'arrivo, che riesce a mantenere la terza piazza. Secondo posto per Michael Valgren (Education First). Tadej Pogacar mantiene senza problemi la maglia rosa.

Benjamin Thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Benjamin thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Il francese Benjamin thomas vince in volata la quinta tappa del giro d'Italia 2024, da Genova a Lucca, 178 chilometri. E' il terzo dei sette arrivi per velocisti. Lo sloveno Tadej Pogacar mantiene la ...