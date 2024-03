Roma | incidente stradale via Palmiro Togliatti | soccorsa donna incinta

(Di domenica 17 marzo 2024) CRONACA DI– (Nova) – Une’ avvenuto questa notte poco dopo le 2:30, in via, a. A scontrarsi una Smart e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione diTalenti, insieme a uomini della polizia locale diCapitale e a sanitari del 118. Tra le persone coinvolte, che sono state soccorso, a bordo della Panda, anche una ragazza,all’ottavo mese, trasportata al pronto soccorso del Sandro Pertini. Dai primi accertamenti la Smart percorreva la strada zigzagando impattando la Fiat Panda durante la normale corsa in carreggiata.

