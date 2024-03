Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo | ferita una donna incinta

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una Ford Focus blu guidata da unain stato di gravidanza si è schiantata contro il guard-railA29, poco prima dello svincolo di Tommaso Natale-Mondello in direzionedel. L’è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 marzo. Laè stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Cervello di, dove sarebbero state escluse complicazioni sia per lei che per il nascituro, anche se gli accertamenti sono ancora in corso. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per circa due ore, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale die il personale Anas. Stando alle prime ricostruzioni, ...