Il tumore ovarico è il settimo tumore più comune tra le donne a livello mondiale e costituisce l’ottava causa di morte per cancro femminile (dati Globocan 2020). Nella sola Italia sono circa 6000 le donne che ogni anno ricevono una diagnosi per ...

L’Associazione Nazionale “Obiettivo Famiglia/ Federcasalinghe ” ha anticipa to durante l’incontro di questa mattina, per l’apertura dell’iniziativa Mamma Day, i temi della giornata del G7 delle Donne , attraverso le parole di Gianni Rosas dell’ILO, ...

Bloccati in fila sulla parete a strapiombo, ore di paura per decine di turisti – Video - Bloccati in fila sulla parete a strapiombo, ore di paura per decine di turisti – Video - (Adnkronos) – Il Monte Everest non è l'unica vetta al mondo a sperimentare il sovraffollamento. All’inizio di questa settimana, gruppi di alpinisti che scalavano il monte Yandang, nella Cina orientale ...

Myrta Merlino paparazzata in topless a Sabaudia - Myrta Merlino paparazzata in topless a Sabaudia - Myrta Merlino si vuole sentire libera e sfila il reggiseno con nonchalance per godersi appieno la bella giornata di sole e caldo a Sabaudia. Non importa se i fotografi del settimanale diretto da ...

Giornata cancro ovarico, Murelli (Lega): "Aiutare donne con più informazione" - giornata cancro ovarico, Murelli (Lega): "Aiutare donne con più informazione" - Ci può essere una mutazione genetica nelle donne che hanno familiarità e quindi si possono ... del Senato, in occasione della giornata mondiale del tumore ovarico che cade l'8 maggio di ogni anno, ...