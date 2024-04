Choc anafilattico dopo la puntura di un insetto | gravissimo 56enne in arresto cardiaco

Montecatini Terme, 24 aprile 2024 – La prontezza di un infermiere, in quel momento fuori servizio, ha salvato la vita a un uomo in Choc anafilattico. È successo questa mattina a Montecatini Terme (Pistoia). Intorno alle 11.30 Francesco Paoli, di Uzzano, iscritto all'Ordine delle professioni ...

Continua a leggere>>