Un'allieva di 25 anni della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze ha usato l'arma di ordinanza per togliersi la vita. Sconosciute, al momento, le cause

La donna ha tenta nto di fuggire gettando i vestite per strada ma è stata bloccata dai militari e portata in caserma L'articolo Firenze : ruba vestiti all’OVS di via Panzani e tenta di fuggire. Fermata dai carabinieri proviene da Firenze Post.

Firenze: carabinieri ritrovano 21 lettere di Spinelli. Consegnate agli archivi Ue - firenze: carabinieri ritrovano 21 lettere di Spinelli. Consegnate agli archivi Ue - Fi tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una costituzione europea Fi tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei ...

Fucecchio, spaccata in un negozio di telefonia: è la seconda in pochi giorni - Fucecchio, spaccata in un negozio di telefonia: è la seconda in pochi giorni - Empoli (Fucecchio), 8 maggio 2024 - Spaccata in un negozio di telefonia a Fucecchio questa mattina. Episodio che arriva a pochi giorni da quello di Empoli e che comincia a preoccupare gli abitanti vis ...