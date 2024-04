Si spara a 25 anni con la pistola di ordinanza | tragedia nella Scuola dei Carabinieri di Firenze

A Brescia un uomo di 80 anni è andato da un conoscente di 55 e, dopo un litigio, gli ha sparato. Poi è tornato a casa e ha tentato il suicidio con la stessa pistola.Continua a leggere (fanpage)

Jannik Sinner ormai è diventato mito, al punto da sorpassare a soli 22 anni la dimensione corporea del successo e assurgere a quella spirituale dell'anima, con una saggezza che farebbe invidia a un monaco tibetano. Dopo aver battuto il tedesco Jan-Lennard Struff agli ottavi del Monte Carlo Masters in due set (6-4; 6-2), ha dimostrato la solita calma nel post-partita, mai travolto da un entusiasmo eccessivo che potrebbe fargli perdere la ... (liberoquotidiano)

Dramma nel Paese dove un bambino di 3 anni ha Trovato una pistola in casa, si è sparato togliendosi la vita: arrestato il padre Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio del genere che si verifica nel Paese. Un altro dramma quello che arriva direttamente dagli Stati Uniti D’America, precisamente in Pennsylvania dove un bambino di 3 anni si è sparato con una pistola che ha Trovato in casa. L’arma apparteneva al padre che, dopo una breve ... (cityrumors)

Dramma in Pennsylvania: nella giornata di giovedì, 28 marzo 2024, un bambino di 3 anni, Elijah Abreu, è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo al petto mentre maneggiava una Pistola semiautomatica lasciata incustodita dai genitori. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il padre del bambino, il 28enne Jose Hilario Abreu, avrebbe lasciato i suoi due figli, Elijah e il fratellino minore di 2 anni, sul divano insieme a ... (news.robadadonne)

Negli Usa la troppa libertà continua a provocare morti di innocenti, in particolare a causa della legislazione riguardante l’uso delle armi da fuoco. Un bambino di 3 anni, lasciato solo in salotto con la pistola del padre è riuscito ad esplodere un colpo e colpirsi in pieno petto, di fatto uccidendosi. Le ferite da lui […] L'articolo Usa, bimbo di 3 anni si spara e muore: il padre accusato di omicidio proviene da Il Difforme. (ildifforme)