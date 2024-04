(Di mercoledì 24 aprile 2024) La donna hanto digettando i vestite per strada ma è stata bloccata dai militari e portata in caserma L'articolo proviene daPost.

firenze: ruba vestiti all’OVS di via Panzani e tenta di fuggire. Fermata dai carabinieri - La donna ha tentanto di fuggire gettando i vestite per strada ma è stata bloccata dai militari e portata in caserma ...firenzepost

NARDELLA, Domani è decisiva, serve la gara dell'andata - Anche il sindaco di firenze Dario Nardella ha parlato nel corso della presentazione della Fondazione Destination Florence: "E' un'iniziativa che ci fa capire quanto lo sport ...firenzeviola

Cinema: all'Astra il documentario su Flora Monti, la più giovane staffetta partigiana - Flora Monti, originaria di Monterenzio (in provincia di Bologna), è stata la più giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana, ora ha 90 anni e vive a Bologna. Un documentario racconta la su ...055firenze