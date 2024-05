Entra in un negozio per rubare - ma resta incastrato in una finestra e muore

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Cerca diin un supermercato, ma rimanein una. È successo nella notte del 29 aprile a Corciano, in provincia di Perugia, dove un uomo tunisino di 34 anni è stato ritrovato senza vita a penzoloni da una piccolissimasul retro deldi alimentari che aveva tentato di de.I carabinieri sono intervenuti sul posto intorno a mezzanotte a seguito della segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112 di un furto in atto. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere dell’uomo, di origini tunisine, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo sarebbe infatti morto per “asfissia meccanica” dopo essere rimastoin una ...

