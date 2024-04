Perugia - ladro tenta furto in un negozio alimentar - ma muore incastrato in una finestra

(Di martedì 30 aprile 2024) Cerca di rubare in un supermercato, ma rimanein una. È successo nella notte del 29 aprile a Corciano, in provincia di, dove un uomo tunisino di 34 anni è stato ritrovato senza vita a penzoloni da una piccolissimasul retro deldii che avevato di derubare.

