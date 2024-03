Fiera Didacta | l’opinione dei docenti | “Il digitale non deve mai sostituire l’aspetto emotivo e umano dell’insegnamento” VIDEO

chiude i battenti la settima edizione di Didacta Italia , che ha fatto registrare un’affluenza record di presenze con oltre 20mila visitatori. In forte aumento anche la community digitale che ha ... (orizzontescuola)

Un successo crescente. Le edizioni fiorentine, poi quelle anche in Sicilia, adesso una nuova meta. Didacta Italia sbarca in Puglia. L’evento, promosso e organizzato da Firenze FIERA in ... (lanazione)