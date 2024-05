Caso Fassino - denunciati altri clienti accusati di aver rubato profumi al duty free di Fiumicino

Fiumicino , 5 maggio 2024- I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno identificato e denunciato ben 7 persone per tentato furto e una per violazione al D.a.c.ur. e sanzionato 6 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i ... Continua a leggere>>

Continua l'attività dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma impegnati a contrastare i furti, consumati e tentati ai duty free e anche il tentativo di autisti Ncc di procacciare irregolarmente clienti allo scalo portuale Leonardo Da Vinci. I Carabinieri intervengono per furti ai duty ...

I trasfertisti del furto sono tutti residenti a Palermo. Almeno in due occasioni, sono entrati nella profumeria dell'area partenze di Linate e si sono impossessati di prodotti costosissimi, per poi uscire senza pagare e dirigersi verso l'aereo che li avrebbe riportati in Sicilia. Nelle scorse ...