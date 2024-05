(Di giovedì 2 maggio 2024) L’informativa della Polaria è stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia e adesso, come rivela la Repubblica, risultaiscritto nel registro degli indagati per il furto delavvenuto il 15 aprile scorso neldell’aeroporto di, svelato dal Fatto Quotidiano il 24 aprile scorso. Un atto conseguente alla querela presentata dai responsabili dell’esercizio commerciale. Agli atti ci sono anche i video delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso tutte le fasi e ci sarebbero anche le testimonianze di sei commessi. Secondo quanto trapela, gli addetti delavrebbero fatto riferimento ad altri due tentativi di furto nello stesso negozio da parte del parlamentare dem: uno poco ...

piero fassino “è formalmente indagato” per il caso del profumo rubato al duty free di Fiumicino - L’ informativa della Polaria è stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia e adesso piero fassino, come rivela la Repubblica, risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati per il furto d ...

Furto del profumo: fassino potrebbe essere interrogato in Procura a Civitavecchia - Potrebbe essere ascoltato in Procura a Civitavecchia piero fassino, nei guai per il profumo di Chanel che gli è stato trovato in tasca all'uscita dall'aeroporto di Fiumicino.

Fiumicino, il legale di fassino: “Non abbiamo ancora ricevuto gli atti” - Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fulvio Gianaria, legale di piero fassino, in merito alla vicenda avvenuta il 15 aprile scorso nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino che vede coinvolto il ...

