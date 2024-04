(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Si chiama, ed è il primo sistema in Italia di label recognition, ossia di utilizzo dell'per contrastare i fenomeni di falsi prodotti made in Italy. È il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop a servirsi di una 'guardia del corpo' virtuale (e infatti la rappresenta come un robot umanoide biancovestito con uno scudo tricolore) per l'attività di vigilanza contro le mozzarelle non dop o non di bufala ma spacciate per tali che spesso si trovano in banconi e scaffali. L'iniziativa è stata presentata oggi al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il progetto, ideato dal Consorzio, è stato commissionato alla società Farzati, che ha messo a punto un sistema di, chiamato con il nome di una delle ...

Arriva Nina, l'intelligenza artificiale che tutela la Mozzarella di Bufala campana - Il progetto anti contraffazione del Consorzio: truffe e prodotti fake saranno individuati grazie alla AI, garantendo la trasparenza della filiera ...laprovinciapavese.gelocal

Arriva Nina, l'intelligenza artificiale per scoprire le false mozzarelle - Si tratta di una "guardia del corpo" virtuale rappresentata come un robot umanoide con uno scudo tricolore per l'attività di vigilanza contro le mozzarelle non Dop o non di bufala ma spacciate per tal ...agi

Mozzarella di bufala campana Dop, contro fake e italian sounding Arriva 'guardia virtuale' che usa l'Ia - Per la prima volta in Italia un Consorzio di tutela utilizza l’intelligenza artificiale per le attività di vigilanza sul prodotto ...adnkronos