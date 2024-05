Swg - elezioni europee | stabile in testa Melon - in crescita

Ci siamo rivolti a degli analisti per capire che peso stanno avendo le proteste degli agricoltori nella campagna elettorale verso le europee , in uno scenario dove i partiti di destra continuano ad avanzare.Continua a leggere

Verso le Europee, Jasmine Cristallo firmerà il referendum per superare alcune misure del Jobs Act - Verso le europee, Jasmine Cristallo firmerà il referendum per superare alcune misure del Jobs Act - Jasmine Cristallo, candidata del Pd alle prossime elezioni europee, firmerà il referendum promosso dalla Cgil per superare alcune misure contenute nel Jobs ...

Elezioni amministrative 2024, giovedì la ricetta per PD per la viabilità in Valpolicella - elezioni amministrative 2024, giovedì la ricetta per PD per la viabilità in Valpolicella - elezioni amministrative 2024: giovedì 9 maggio alle 20.30 in auditorium di Villa Albertini ad Arbizzano, cinque Circoli Pd della Valpolicella (Fumane, Negrar, Pescantina, Sant'Ambrogio, San Pietro In ...

Asvis, la transizione ecologica non è un costo ma un'opportunità - Asvis, la transizione ecologica non è un costo ma un'opportunità - Il rapporto "Scenari per l'Italia" presentato oggi a Ivrea da Asvis, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, mette in fila le iniziative legislative assunte negli ultimi 18 mesi riguardan ...