Europee 2024 | i candidati-civetta e i politici che non conoscono la vergogna

(Di martedì 7 maggio 2024) I nostri due partiti maggiori di destra e di sinistra, ma non solo, presentano in cima alle loro liste i rispettivi leader. Che una volta eletti non si sogneranno mai di andare a Bruxelles. Sì, siamo gli unici ad allestire la truffa

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Oltre ai molti leader di partito , sono candidati anche diversi ex amministratori locali. Per le europee l’Italia è suddivisa in cinque ...

“I Paesi dell’Unione europea non possono rifiutarsi di riconoscere i cambiamenti di genere”: la sentenza della Corte Ue - “I Paesi dell’Unione europea non possono rifiutarsi di riconoscere i cambiamenti di genere”: la sentenza della Corte Ue - Fondandosi sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, il cittadino romeno in questione ha chiesto a un tribunale di Bucarest di ordinare l’adeguamento del su ...

One Health. Quadro d’azione congiunto pubblicato da cinque agenzie dell’UE, al via task force - One Health. Quadro d’azione congiunto pubblicato da cinque agenzie dell’UE, al via task force - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), l’Autorità europea per la sicurezz ...

Giustizia, autonomia differenziata e premierato: slittano a dopo le Europee le tre riforme - Giustizia, autonomia differenziata e premierato: slittano a dopo le europee le tre riforme - Qualche giorno fa l’accelerazione sul ddl Nordio, ieri la frenata di Donzelli. La decisione sulla calendarizzazione inciderà sugli altri testi ...