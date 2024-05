Espulso l’addetto militare dell’ambasciata russa a Londra | È una spia dell’intelligence

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il governo della Gran Bretagna ha annunciato l’espulsione di un addetto. L’accusa è di essere un “ufficialenon dichiarato” appartenente alla Gru, appunto l’agenzia di intelligence della Russia. Il motivo è da ricondurre alle “attività sconsiderate e pericolose del governo russo in tutta Europa”. La misura è stata annunciata da James Cleverly, futuro ministro dell’Interno britannico. Come riportato dalle agenzie, questo fa parte di un insieme più ampio di provvedimenti contro la sede diplomatica di Mosca nel Regno Unito: “Rimuoveremo lo status di sedi diplomatiche da diverse proprietà russe nel Regno Unito, tra cui Seacocks House, una proprietànel Sussex e la sezione commerciale e di difesa a Highgate, che riteniamo siano state utilizzate per ...