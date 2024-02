condivisione unanime per la manifestazione in onore di Navalny. Chiedo al segretario del Pd Roma Enzo Foschi, la ragione del voto Perché?' Così in una nota Marco Cappa, Presidente IV Roma

Navalny a Roma – Cappa (Iv) a Foschi (PD): “Perché il Pd ha votato contro l’intitolazione al dissidente la via dell’ambasciata russa?” (Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Oggi il consiglio comunale di Roma ha respinto la nostra mozione urgente per dedicare a Aleksej Navalny (nella foto), Via Gaeta, dove si trova l’ambasciata russa. Si tratta di una decisione incomprensibile, rispetto al valore evocativo della memoria di un eroe della democrazia e della libertà. Con questa mozione, volevamo mandare un segnale forte e chiaro al mondo: Roma è dalla parte di Navalny e di tutti i dissidenti che lottano contro le dittature. L’altra sera, in Campidoglio, c’era una grande partecipazione e una condivisione unanime per la manifestazione in onore di Navalny. Oggi, invece, il consiglio comunale ha dimostrato di non volere sostenere questa battaglia. Chiedo al segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, la ragione del ... Leggi tutta la notizia su italiasera (Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Oggi il consiglio comunale diha respinto la nostra mozione urgente per dedicare a Aleksej(nella foto), Via Gaeta, dove si trova l’ambasciata. Si tratta di una decisione incomprensibile, rispetto al valore evocativo della memoria di un eroe della democrazia e della libertà. Con questa mozione, volevamo mandare un segnale forte e chiaro al mondo:è dalla parte die di tutti i dissidenti che lottanole dittature. L’altra sera, in Campidoglio, c’era una grande partecipazione e una condivisione unanime per la manifestazione in onore di. Oggi, invece, il consiglio comunale ha dimostrato di non volere sostenere questa battaglia. Chiedo al segretario del Pd, Enzo, la ragione del ...

