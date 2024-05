Siamo Capodrise si ricandida alle elezioni dell’8 e 9 giugno

Capodrise. Nuova riunione operativa per “Capodrise Insieme” . Ieri sera (17 aprile), il candidato a sindaco Nicola Cecere ha incontrato i candidati della lista e i membri del comitato elettorale nella sede di via Arciprete Acconcia. All’ordine del giorno, la stesura del programma ... Continua a leggere>>

Capodrise . Ha scelto piazza Massaro (ex piazza Casa Fusco) Nicola Cecere per ufficializzare il simbolo della lista “ Capodrise Insieme” , di cui è candidato a sindaco . Il lancio è avvenuto, stamattina, sui suoi canali social, Facebook e Instagram: “Ogni grande sfida – ha scritto Cecere – ha una ... Continua a leggere>>

Capodrise. Il candidato a sindaco Nicola Cecere, in un post sulla sua pagina Facebook, risponde all’ennesima offesa che lo sfiduciato Vincenzo Negro ha diretto alla Grande coalizione per Capodrise. “Negro – afferma Cecere – la sua occasione l’ha avuto e l’ha sprecata. È stato il sindaco dal ... Continua a leggere>>