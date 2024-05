Giro d’Italia 2024 - classifiche aggiornate dopo quarta tappa | Pogacar ancora in ros - Milan in ciclamino

(Di martedì 7 maggio 2024) Leladel, la Acqui Terme – Andora di 190 chilometri. Tadejresta con la maglia rosa sulle spalle anche al termine di quest’arrivo in volata in Liguria. Sempre dietro di lui Geraint Thomas e Daniel Felipe Martinez, mentre Uijtdebroeks riesce a guadagnare un secondo grazie a un abbuono. Jonathanla vittoria odierna indossa la maglia. Ecco le. CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE – MAGLIA ROSA Tadej(UAE Emirates) 15h19’05” Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +46? Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +47” Cian ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.52 3 km all’arrivo. Sempre 5? di vantaggio per Ganna. Adesso si muove la Lidl-Trek di Milan. 16.51 Ganna ha guadagnato 5 secondi. Pasqualon e Van Poppel all’inseguimento di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 17.00 E’ Jonathan Milan il vincitore della quarta tappa del Giro d’Italia 2024 . Maglia ciclamino per il friulano. @MilanJonathan_ WINS IN ANDORA! # Giro dItalia | @Frecciarossa_IT ...

Giro d'Italia, ad Andora vince Milan - 17.00 Giro d'Italia, ad Andora vince Milan Jonathan Milan vince in volata la quarta tappa del Giro. L'oro olimpico di Tokyo nell'inseguimento a squadre su pista ha bruciato l'australiano Kaden Groves e il ...

