Serie A 2023 2024 - oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 35 giornate

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ledella35con quella dello scorso campionato. L’Inter perde ma resta pienamente avanti rispetto a unfa, così come il Bologna, anche il Milan balbettante sta facendo meglio, più indietro dodici mesiinvece Juventus, e Lazio tra le big, oltre ovviamente al disastroso Napoli. Di seguito ecco lee unfa. LE35Inter 89 (+23) Milan 71 (+10) Juventus 66 (-3) Bologna 64 (+17) Roma 60 (+1) Atalanta 60 (+2)* Lazio 56 (-9) Napoli 51 (-32) Fiorentina 50 (+1)* Torino 47 ...

2024-05-04 10:03:07 Il web è in trepidazione: Oggi è il 37esimo compleanno di Cesc Fbregas, uno dei nostri campioni del mondo decisivi in ??quella finale del 2010. Sarà un compleanno felice , ma potrebbe esserlo ancora di più se accadesse domani il ...

Ancora tutta da definire la nuova Serie C delle marchigiane. Solo l’Ancona al momento, è l’unica certezza. Vis Pesaro e Recanatese ai Play-Out e l’Ascoli ancora in bilico tra B e C JESI, 4 maggio 2024 – Ad una settimana dalla conclusione del ...

Verona Fiorentina , altro errore di Milenkovic: per lui ANNO no. Voti e pagelle del difensore della viola In questa stagione, Milenkovic ha collezionato brutti voti in non poche partite di campionato. All’andata i punti più bassi sono stati con ...

Conte di nuovo alla Juventus: scelto in diretta - Conte di nuovo alla Juventus: scelto in diretta - La Juventus si prepara a chiudere la stagione e pensa già al futuro. Intanto c’è chi rivorrebbe Antonio Conte sulla panchina dei bianconeri Poi sarà tempo di pensare al prossimo futuro, con Allegri a ...

DIRETTA/ Udinese Napoli video streaming tv: qui un anno fa lo scudetto partenopeo (Serie A, 6 maggio 2024) - DIRETTA/ Udinese Napoli video streaming tv: qui un anno fa lo scudetto partenopeo (serie A, 6 maggio 2024) - Diretta Udinese Napoli streaming video e tv, quote e risultato live della sfida per la 35^ giornata di serie A, un anno fa qui fu scudetto per gli azzurri.

Il Volley Club Sciacca torna in serie B dopo 31 anni - Il Volley Club Sciacca torna in serie B dopo 31 anni - La storica società saccense ha conquistato il salto di categoria battendo la Gupe Catania per 3 set a 2 ...