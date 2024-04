Festa Inter - Moscardelli risponde ai tifosi | 'Ricevuti insulti e minacc - state sereni che lo scudetto è meritato'

"Più gente in strada per il Pisa": la battuta di moscardelli scatena la bufera. E Bastoni risponde - "Si sbagliava". Quasi dal nulla, nel vortice delle dichiarazioni e dei cori del giorno della grande festa scudetto dell'Inter, Alessandro Bastoni finisce per citare Davide moscardelli. Per essere più ...

Continua a leggere>>

Festa Scudetto, giocatori scatenati: frecciata in Piazza Duomo - L’ex Parma, non ha voluto intrattenere più di tanto i propri tifosi, ma ha voluto sfruttare l’occasione per rispondere alle critiche di moscardelli risalenti a qualche giorno fa. Dalla Terrazza 21 il ...

Continua a leggere>>

Video Inter, Bastoni punge moscardelli alla festa scudetto: "Si sbagliava" - Tra i grandi protagonisti della sfrenata festa Scudetto dell'Inter c'è anche Alessandro Bastoni. Il difensore, una volta ricevuto il microfono sulla Terrazza 21 in… Leggi ...

Continua a leggere>>