dark matter, per Joel Edgerton la serie presenta "un multiverso per uomini di mezza età" - dark matter farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 8 maggio e nel frattempo gli attori del cast sono in piena campagna promozionale. Tra di loro c'è anche il protagonista Joel Edgerton, che ha ...

Continua a leggere>>

Bridgerton, dark matter, and 5 more new and returning shows to stream this month (May 2024) - The arrival of a new month means that there are new shows coming to a streamer near you! If you are all caught up on everything that came out in April, check out this list and see if anything ...

Continua a leggere>>

Eddie Vedder recalls hostile moment with producer Andrew Watt while making new Pearl Jam album - Last month, Pearl Jam returned with their latest studio album, dark matter, their first record with superstar producer Andrew Watt at the helm. Watt had previously worked with singer Eddie Vedder on ...

Continua a leggere>>