Terrore a Crotone | calciatori aggrediti dai tifosi mentre erano al mare con le loro famiglie

(Di martedì 9 aprile 2024) Quattrodelsono statida una ventina disi trovavano alcon le propriein località Scifo. Gli aggressori sono attualmente ignoti, ma la Digos della Questurase è sulletracce e avrebbe invitato le parti in causa a presentare denuncia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, nessuno deisi sarebbe fatto medicare in ospedale. Il Football Club, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul suo sito internet, ha espresso sostegno ai suoi tesserati e alle: “Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club, ...

