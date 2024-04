Giocatori del Crotone picchiati in spiaggia da un gruppo di ‘tifosi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Quattro calciatori del, che erano al mare con le rispettive famiglie, sono stati aggrediti ieri da una ventina di tifosi (o presunti tali) rimasti al momento ignoti. Un fatto gravissimo accaduto al culmine di una stagione negativa per la squadra che milita nel girone C di Serie C e all'indomani della sconfitta subita in casa contro il Brindisi, fanalino di coda. Sull'accaduto sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura di, che avrebbe comunque invitato le parti in causa a presentare denuncia. Nessuno dei calciatori risulta si sia fatto medicare in ospedale. Sull'episodio è intervenuta anche la società FCattraverso una nota ufficiale: “Il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club, appreso ...