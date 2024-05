AstraZeneca ritira il vaccino antiCovid in tutto il mondo e ammette questi effetti collaterali

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’azienda farmaceuticaaveva già annunciato ad aprile che il suo, Vaxzevria, poteva provocare “trombosi rare” come effetto collaterale, oltre che coaguli di sangue e bassa conta piastrinica. Ieri, martedì, 7 maggio, l’azienda ha dichiarato di aver iniziato il processo di ritiro mondiale del suo. Non soloritirerà il suoinil, ma come riportano i media internazionali procederà anche al ritiro delle autorizzazioni all’immissione in commercio del Vaxzevria in Europa. Inoltre, nella giornata di ieri l’Agenzia europea per i medicinali ha diramato un avviso secondo cui ildinon è più autorizzato all’uso. Per ...

